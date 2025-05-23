MCP Servers Audit Events
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This page lists audit events related to Teleport-protected MCP servers.
mcp.session.end
There are multiple events with the
mcp.session.end type.
TMCP002I
MCP Session Ended
Example:
{
"code": "TMCP002I",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.end",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": true
}
TMCP002E
MCP Session End Failure
Example:
{
"code": "TMCP002E",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.end",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": true,
"error": "HTTP 405 Method Not Allowed"
}
mcp.session.invalid_http_request
MCP Session Invalid Request
Example:
{
"code": "TMCP006E",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.invalid_http_request",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"method": "OPTIONS",
"path": "/"
}
mcp.session.listen_sse_stream
There are multiple events with the
mcp.session.listen_sse_stream type.
TMCP005I
MCP Session Listen
Example:
{
"code": "TMCP005I",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.listen_sse_stream",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": true
}
TMCP005E
MCP Session Listen Failure
Example:
{
"code": "TMCP005E",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.listen_sse_stream",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": false,
"error": "HTTP 405 Method Not Allowed"
}
mcp.session.notification
There are multiple events with the
mcp.session.notification type.
TMCP004I
MCP Session Notification
Example:
{
"code": "TMCP004I",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.notification",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T11:11:11.333Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": true,
"message": {
"method": "notifications/initialized",
"jsonrpc": "2.0"
}
}
TMCP004E
MCP Session Notification Failure
Example:
{
"code": "TMCP004E",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.notification",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T11:11:11.333Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": false,
"message": {
"method": "notifications/initialized",
"jsonrpc": "2.0"
},
"error": "HTTP 401 Unauthorized"
}
mcp.session.request
There are multiple events with the
mcp.session.request type.
TMCP003I
MCP Session Request
Example:
{
"code": "TMCP003I",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.request",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T11:11:11.222Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": true,
"message": {
"id": 0,
"method": "initialize",
"params": {
"clientInfo": {
"name": "claude-ai",
"version": "0.1.0"
},
"protocolVersion": "2024-11-05"
},
"jsonrpc": "2.0"
}
}
TMCP003E
MCP Session Request Failure
Example:
{
"code": "TMCP003E",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.request",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T11:11:11.555Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything",
"success": false,
"error": "access denied",
"message": {
"id": 2,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "write_file",
"arguments": {
"path": "/etc/passwd"
}
},
"jsonrpc": "2.0"
}
}
mcp.session.start
MCP Session Started
Example:
{
"code": "TMCP001I",
"ei": 0,
"event": "mcp.session.start",
"namespace": "default",
"server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
"sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
"time": "2025-05-23T11:11:11.111Z",
"uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
"user": "ai-user",
"app_name": "mcp-everything"
}
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