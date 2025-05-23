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Version: 18.x

MCP Servers Audit Events

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This page lists audit events related to Teleport-protected MCP servers.

mcp.session.end

There are multiple events with the mcp.session.end type.

TMCP002I

MCP Session Ended

Example:

{
  "code": "TMCP002I",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.end",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": true
}

TMCP002E

MCP Session End Failure

Example:

{
  "code": "TMCP002E",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.end",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": true,
  "error": "HTTP 405 Method Not Allowed"
}

mcp.session.invalid_http_request

MCP Session Invalid Request

Example:

{
  "code": "TMCP006E",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.invalid_http_request",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "method": "OPTIONS",
  "path": "/"
}

mcp.session.listen_sse_stream

There are multiple events with the mcp.session.listen_sse_stream type.

TMCP005I

MCP Session Listen

Example:

{
  "code": "TMCP005I",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.listen_sse_stream",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": true
}

TMCP005E

MCP Session Listen Failure

Example:

{
  "code": "TMCP005E",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.listen_sse_stream",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T12:22:22.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": false,
  "error": "HTTP 405 Method Not Allowed"
}

mcp.session.notification

There are multiple events with the mcp.session.notification type.

TMCP004I

MCP Session Notification

Example:

{
  "code": "TMCP004I",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.notification",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T11:11:11.333Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": true,
  "message": {
    "method": "notifications/initialized",
    "jsonrpc": "2.0"
  }
}

TMCP004E

MCP Session Notification Failure

Example:

{
  "code": "TMCP004E",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.notification",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T11:11:11.333Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": false,
  "message": {
    "method": "notifications/initialized",
    "jsonrpc": "2.0"
  },
  "error": "HTTP 401 Unauthorized"
}

mcp.session.request

There are multiple events with the mcp.session.request type.

TMCP003I

MCP Session Request

Example:

{
  "code": "TMCP003I",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.request",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T11:11:11.222Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": true,
  "message": {
    "id": 0,
    "method": "initialize",
    "params": {
      "clientInfo": {
        "name": "claude-ai",
        "version": "0.1.0"
      },
      "protocolVersion": "2024-11-05"
    },
    "jsonrpc": "2.0"
  }
}

TMCP003E

MCP Session Request Failure

Example:

{
  "code": "TMCP003E",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.request",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T11:11:11.555Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything",
  "success": false,
  "error": "access denied",
  "message": {
    "id": 2,
    "method": "tools/call",
    "params": {
      "name": "write_file",
      "arguments": {
        "path": "/etc/passwd"
      }
    },
    "jsonrpc": "2.0"
  }
}

mcp.session.start

MCP Session Started

Example:

{
  "code": "TMCP001I",
  "ei": 0,
  "event": "mcp.session.start",
  "namespace": "default",
  "server_id": "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b",
  "sid": "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e",
  "time": "2025-05-23T11:11:11.111Z",
  "uid": "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55",
  "user": "ai-user",
  "app_name": "mcp-everything"
}