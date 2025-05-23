MCP Servers Audit Events

{ "code" : "TMCP003I" , "ei" : 0 , "event" : "mcp.session.request" , "namespace" : "default" , "server_id" : "a0518380-0d53-4188-ac8b-8ddd8103e45b" , "sid" : "6593cf87-9839-4f18-abf8-c54873aaeb4e" , "time" : "2025-05-23T11:11:11.222Z" , "uid" : "80400ed9-644e-4a6e-ab99-b264b34d0f55" , "user" : "ai-user" , "app_name" : "mcp-everything" , "success" : true , "message" : { "id" : 0 , "method" : "initialize" , "params" : { "clientInfo" : { "name" : "claude-ai" , "version" : "0.1.0" } , "protocolVersion" : "2024-11-05" } , "jsonrpc" : "2.0" } }