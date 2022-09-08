Kubernetes Clusters Audit Events
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This page lists audit events related to Teleport-protected Kubernetes clusters.
kube.create
Kubernetes Created
Example:
{
"cluster_name": "root",
"code": "T3010I",
"kube_labels": {
"env": "local",
"teleport.dev/origin": "dynamic"
},
"ei": 0,
"event": "kube.create",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "kube-local",
"time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
"uid": "9d37514f-aef5-426f-9fda-31fd35d070f5",
"user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}
kube.delete
Kubernetes Deleted
Example:
{
"cluster_name": "root",
"code": "T3012I",
"ei": 0,
"event": "kube.delete",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "kube-local",
"time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
"uid": "74f5e6b9-50c4-4195-bb26-d615641255bc",
"user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}
kube.request
Kubernetes Request
Example:
{
"addr.local": "127.0.0.1:3027",
"addr.remote": "[::1]:43026",
"code": "T3009I",
"ei": 0,
"event": "kube.request",
"kubernetes_cluster": "gke_teleport-a",
"login": "awly",
"namespace": "default",
"proto": "kube",
"request_path": "/api/v1/namespaces/teletest/pods/test-pod",
"resource_api_group": "core/v1",
"resource_kind": "pods",
"resource_name": "test-pod",
"resource_namespace": "teletest",
"response_code": 200,
"server_id": "9b67377e-d61e-4865-96d6-fa71989fd9e9",
"time": "2020-11-12T20:35:44.978Z",
"uid": "8c1459a8-9199-4d25-bc5d-38e000ddd9ab",
"user": "alex",
"verb": "GET"
}
kube.update
Kubernetes Updated
Example:
{
"cluster_name": "root",
"code": "T3011I",
"kube_labels": {
"env": "local",
"teleport.dev/origin": "dynamic"
},
"ei": 0,
"event": "kube.update",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "kube-local",
"time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
"uid": "fe631a5a-6418-49d6-99e7-5280654663ec",
"user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}
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