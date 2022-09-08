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Version: 18.x

Kubernetes Clusters Audit Events

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This page lists audit events related to Teleport-protected Kubernetes clusters.

kube.create

Kubernetes Created

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "T3010I",
  "kube_labels": {
    "env": "local",
    "teleport.dev/origin": "dynamic"
  },
  "ei": 0,
  "event": "kube.create",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "kube-local",
  "time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
  "uid": "9d37514f-aef5-426f-9fda-31fd35d070f5",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}

kube.delete

Kubernetes Deleted

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "T3012I",
  "ei": 0,
  "event": "kube.delete",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "kube-local",
  "time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
  "uid": "74f5e6b9-50c4-4195-bb26-d615641255bc",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}

kube.request

Kubernetes Request

Example:

{
  "addr.local": "127.0.0.1:3027",
  "addr.remote": "[::1]:43026",
  "code": "T3009I",
  "ei": 0,
  "event": "kube.request",
  "kubernetes_cluster": "gke_teleport-a",
  "login": "awly",
  "namespace": "default",
  "proto": "kube",
  "request_path": "/api/v1/namespaces/teletest/pods/test-pod",
  "resource_api_group": "core/v1",
  "resource_kind": "pods",
  "resource_name": "test-pod",
  "resource_namespace": "teletest",
  "response_code": 200,
  "server_id": "9b67377e-d61e-4865-96d6-fa71989fd9e9",
  "time": "2020-11-12T20:35:44.978Z",
  "uid": "8c1459a8-9199-4d25-bc5d-38e000ddd9ab",
  "user": "alex",
  "verb": "GET"
}

kube.update

Kubernetes Updated

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "T3011I",
  "kube_labels": {
    "env": "local",
    "teleport.dev/origin": "dynamic"
  },
  "ei": 0,
  "event": "kube.update",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "kube-local",
  "time": "2022-09-08T15:42:36.005Z",
  "uid": "fe631a5a-6418-49d6-99e7-5280654663ec",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}