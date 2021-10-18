Desktops Audit Events
This page lists audit events related to Teleport-protected desktops.
desktop.clipboard.receive
Clipboard Data Received
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP03I",
"desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"ei": 0,
"event": "desktop.clipboard.receive",
"sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
"time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
"uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
"user": "joe",
"length": 512
}
desktop.clipboard.send
Clipboard Data Sent
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP02I",
"desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"ei": 0,
"event": "desktop.clipboard.send",
"sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
"time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
"uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
"user": "joe",
"length": 512
}
desktop.directory.read
There are multiple events with the
desktop.directory.read type.
TDP05I
Directory Sharing Read
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP05I",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 9766,
"event": "desktop.directory.read",
"file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
"length": 734,
"offset": 0,
"proto": "tdp",
"sid": "b9329a34-ab0c-4aa0-9fc8-1054d491e818",
"success": true,
"time": "2022-10-21T23:07:36.496189Z",
"uid": "a6ea5e5b-daac-47c2-9ce5-3f868e51a146",
"user": "joe"
}
TDP05W
Directory Sharing Read Failed
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP05W",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 9766,
"event": "desktop.directory.read",
"file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
"length": 734,
"offset": 0,
"proto": "tdp",
"sid": "b9329a34-ab0c-4aa0-9fc8-1054d491e818",
"success": false,
"time": "2022-10-21T23:07:36.496189Z",
"uid": "a6ea5e5b-daac-47c2-9ce5-3f868e51a146",
"user": "joe"
}
desktop.directory.share
There are multiple events with the
desktop.directory.share type.
TDP04I
Directory Sharing Started
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP04I",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 3317,
"event": "desktop.directory.share",
"proto": "tdp",
"sid": "6ecf916d-dedf-4769-afc0-d08e55fbebf7",
"success": true,
"time": "2022-10-21T22:36:27.314409Z",
"uid": "f38b07d4-2f3e-400b-a91a-bad7283db775",
"user": "joe"
}
TDP04W
Directory Sharing Start Failed
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP04W",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 3317,
"event": "desktop.directory.share",
"proto": "tdp",
"sid": "6ecf916d-dedf-4769-afc0-d08e55fbebf7",
"success": false,
"time": "2022-10-21T22:36:27.314409Z",
"uid": "f38b07d4-2f3e-400b-a91a-bad7283db775",
"user": "joe"
}
desktop.directory.write
There are multiple events with the
desktop.directory.write type.
TDP06I
Directory Sharing Write
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP06I",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 7428,
"event": "desktop.directory.write",
"file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
"length": 734,
"offset": 0,
"proto": "tdp",
"sid": "ea959406-27e4-4b11-85c4-1a485ff48417",
"success": true,
"time": "2022-10-21T23:19:34.519058Z",
"uid": "6bb2ebdf-d7e2-4a03-80ae-514ff9a5c71f",
"user": "joe"
}
TDP06W
Directory Sharing Write Failed
Example:
{
"addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP06W",
"desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"directory_id": 2,
"directory_name": "windows-server-2012-shared",
"ei": 7428,
"event": "desktop.directory.write",
"file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
"length": 734,
"offset": 0,
"proto": "tdp",
"sid": "ea959406-27e4-4b11-85c4-1a485ff48417",
"success": false,
"time": "2022-10-21T23:19:34.519058Z",
"uid": "6bb2ebdf-d7e2-4a03-80ae-514ff9a5c71f",
"user": "joe"
}
linux.desktop.session.end
Linux Desktop Session Ended
Example:
{
"code": "TDP08I",
"event": "linux.desktop.session.end",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
linux.desktop.session.start
There are multiple events with the
linux.desktop.session.start type.
TDP07I
Linux Desktop Session Started
Example:
{
"code": "TDP07I",
"event": "linux.desktop.session.start",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
TDP07W
Linux Desktop Session Denied
Example:
{
"code": "TDP07W",
"event": "linux.desktop.session.start",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
windows.desktop.session.end
Windows Desktop Session Ended
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP01I",
"desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"desktop_labels": {
"env": "prod",
"foo": "bar"
},
"ei": 0,
"event": "windows.desktop.session.end",
"sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
"time": "2021-10-18T23:19:13.105Z",
"uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
"user": "joe",
"windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
"windows_domain": "desktopaccess.com",
"windows_user": "Administrator"
}
windows.desktop.session.start
There are multiple events with the
windows.desktop.session.start type.
TDP00I
Windows Desktop Session Started
Example:
{
"addr.remote": "100.104.52.89:3389",
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP00I",
"desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"desktop_labels": {
"env": "prod",
"foo": "bar"
},
"ei": 0,
"event": "windows.desktop.session.start",
"proto": "tdp",
"sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
"success": true,
"time": "2021-10-18T23:18:29.144Z",
"uid": "cf15cc08-f818-4f09-91c5-238e1326b22b",
"user": "joe",
"windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
"windows_domain": "desktopaccess.com",
"windows_user": "Administrator"
}
TDP00W
Windows Desktop Session Denied
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TDP00W",
"desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
"desktop_name": "desktop-name",
"desktop_labels": {
"env": "prod",
"foo": "bar"
},
"ei": 0,
"event": "windows.desktop.session.start",
"sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
"time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
"uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
"user": "joe",
"windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
"windows_domain": "desktopaccess.com",
"windows_user": "Administrator"
}