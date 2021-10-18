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Version: 18.x

Desktops Audit Events

Report an Issue

This page lists audit events related to Teleport-protected desktops.

desktop.clipboard.receive

Clipboard Data Received

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP03I",
  "desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "ei": 0,
  "event": "desktop.clipboard.receive",
  "sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
  "time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
  "uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
  "user": "joe",
  "length": 512
}

desktop.clipboard.send

Clipboard Data Sent

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP02I",
  "desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "ei": 0,
  "event": "desktop.clipboard.send",
  "sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
  "time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
  "uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
  "user": "joe",
  "length": 512
}

desktop.directory.read

There are multiple events with the desktop.directory.read type.

TDP05I

Directory Sharing Read

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP05I",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 9766,
  "event": "desktop.directory.read",
  "file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
  "length": 734,
  "offset": 0,
  "proto": "tdp",
  "sid": "b9329a34-ab0c-4aa0-9fc8-1054d491e818",
  "success": true,
  "time": "2022-10-21T23:07:36.496189Z",
  "uid": "a6ea5e5b-daac-47c2-9ce5-3f868e51a146",
  "user": "joe"
}

TDP05W

Directory Sharing Read Failed

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP05W",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 9766,
  "event": "desktop.directory.read",
  "file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
  "length": 734,
  "offset": 0,
  "proto": "tdp",
  "sid": "b9329a34-ab0c-4aa0-9fc8-1054d491e818",
  "success": false,
  "time": "2022-10-21T23:07:36.496189Z",
  "uid": "a6ea5e5b-daac-47c2-9ce5-3f868e51a146",
  "user": "joe"
}

desktop.directory.share

There are multiple events with the desktop.directory.share type.

TDP04I

Directory Sharing Started

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP04I",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 3317,
  "event": "desktop.directory.share",
  "proto": "tdp",
  "sid": "6ecf916d-dedf-4769-afc0-d08e55fbebf7",
  "success": true,
  "time": "2022-10-21T22:36:27.314409Z",
  "uid": "f38b07d4-2f3e-400b-a91a-bad7283db775",
  "user": "joe"
}

TDP04W

Directory Sharing Start Failed

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP04W",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 3317,
  "event": "desktop.directory.share",
  "proto": "tdp",
  "sid": "6ecf916d-dedf-4769-afc0-d08e55fbebf7",
  "success": false,
  "time": "2022-10-21T22:36:27.314409Z",
  "uid": "f38b07d4-2f3e-400b-a91a-bad7283db775",
  "user": "joe"
}

desktop.directory.write

There are multiple events with the desktop.directory.write type.

TDP06I

Directory Sharing Write

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP06I",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 7428,
  "event": "desktop.directory.write",
  "file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
  "length": 734,
  "offset": 0,
  "proto": "tdp",
  "sid": "ea959406-27e4-4b11-85c4-1a485ff48417",
  "success": true,
  "time": "2022-10-21T23:19:34.519058Z",
  "uid": "6bb2ebdf-d7e2-4a03-80ae-514ff9a5c71f",
  "user": "joe"
}

TDP06W

Directory Sharing Write Failed

Example:

{
  "addr.remote": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP06W",
  "desktop_addr": "ec2-54-162-177-255.compute-1.amazonaws.com:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "directory_id": 2,
  "directory_name": "windows-server-2012-shared",
  "ei": 7428,
  "event": "desktop.directory.write",
  "file_path": "powershell-scripts/domain-controller.ps1",
  "length": 734,
  "offset": 0,
  "proto": "tdp",
  "sid": "ea959406-27e4-4b11-85c4-1a485ff48417",
  "success": false,
  "time": "2022-10-21T23:19:34.519058Z",
  "uid": "6bb2ebdf-d7e2-4a03-80ae-514ff9a5c71f",
  "user": "joe"
}

linux.desktop.session.end

Linux Desktop Session Ended

Example:

{
  "code": "TDP08I",
  "event": "linux.desktop.session.end",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

linux.desktop.session.start

There are multiple events with the linux.desktop.session.start type.

TDP07I

Linux Desktop Session Started

Example:

{
  "code": "TDP07I",
  "event": "linux.desktop.session.start",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

TDP07W

Linux Desktop Session Denied

Example:

{
  "code": "TDP07W",
  "event": "linux.desktop.session.start",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

windows.desktop.session.end

Windows Desktop Session Ended

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP01I",
  "desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "desktop_labels": {
    "env": "prod",
    "foo": "bar"
  },
  "ei": 0,
  "event": "windows.desktop.session.end",
  "sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
  "time": "2021-10-18T23:19:13.105Z",
  "uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
  "user": "joe",
  "windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
  "windows_domain": "desktopaccess.com",
  "windows_user": "Administrator"
}

windows.desktop.session.start

There are multiple events with the windows.desktop.session.start type.

TDP00I

Windows Desktop Session Started

Example:

{
  "addr.remote": "100.104.52.89:3389",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP00I",
  "desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "desktop_labels": {
    "env": "prod",
    "foo": "bar"
  },
  "ei": 0,
  "event": "windows.desktop.session.start",
  "proto": "tdp",
  "sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
  "success": true,
  "time": "2021-10-18T23:18:29.144Z",
  "uid": "cf15cc08-f818-4f09-91c5-238e1326b22b",
  "user": "joe",
  "windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
  "windows_domain": "desktopaccess.com",
  "windows_user": "Administrator"
}

TDP00W

Windows Desktop Session Denied

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDP00W",
  "desktop_addr": "100.104.52.89:3389",
  "desktop_name": "desktop-name",
  "desktop_labels": {
    "env": "prod",
    "foo": "bar"
  },
  "ei": 0,
  "event": "windows.desktop.session.start",
  "sid": "b7f734d8-bdc2-4996-8959-0b42a11708e7",
  "time": "2021-10-18T23:39:13.105Z",
  "uid": "84d408d1-3314-4a30-b7b7-35970633c9de",
  "user": "joe",
  "windows_desktop_service": "ba17ae92-5519-476a-954e-c225cf751de1",
  "windows_domain": "desktopaccess.com",
  "windows_user": "Administrator"
}