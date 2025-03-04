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Version: 18.x

Auto-Update Audit Events

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This page lists audit events related to automatic updates.

auto_update_agent_rollout.force_done

Automatic Update Agent Rollout Forced Done.

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_agent_rollout.force_done",
  "code": "AUAR002I",
  "time": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "user": "system",
  "groups": [
    "prod"
  ],
  "success": true
}

auto_update_agent_rollout.rollback

Automatic Update Agent Rollout Rollback

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_agent_rollout.rollback",
  "code": "AUAR003I",
  "time": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "user": "system",
  "groups": [
    "prod"
  ],
  "success": true
}

auto_update_agent_rollout.trigger

Automatic Update Agent Rollout Triggered

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_agent_rollout.trigger",
  "code": "AUAR001I",
  "time": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "user": "system",
  "groups": [
    "dev",
    "prod"
  ],
  "success": true
}

auto_update_config.create

Automatic Update Config Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:46790",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUC001I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_config.create",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:31.946Z",
  "uid": "6fcbf7ed-b44c-4b83-bb70-02a574564e0b",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

auto_update_config.delete

Automatic Update Config Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:39518",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUC003I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_config.delete",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
  "uid": "af17ab4a-d5a2-44a3-93ce-89390b50d52f",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

auto_update_config.update

Automatic Update Config Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:46798",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUC002I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_config.update",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:37.633Z",
  "uid": "94c580a9-6f87-4a23-9fe5-f93de4390cff",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

auto_update_version.create

Automatic Update Version Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:41608",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUV001I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_version.create",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-version",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:41:24.433Z",
  "uid": "3d677d2f-91d0-4b5a-966d-183a59cec888",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

auto_update_version.delete

Automatic Update Version Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:50316",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUV003I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_version.delete",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-version",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:25:44.805Z",
  "uid": "c4d0d165-3a17-46ac-baa7-c7f521629997",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

auto_update_version.update

Automatic Update Version Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:42540",
  "cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
  "code": "AUV002I",
  "ei": 0,
  "event": "auto_update_version.update",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "autoupdate-version",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:27:36.039Z",
  "uid": "b7f9dde2-2899-46f1-bd4e-699d7b630e33",
  "updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
  "user_kind": 1
}

upgradewindowstart.update

Upgrade Window Start Updated

Example:

{
  "code": "TUW01I",
  "time": "2022-04-13T20:00:04.000Z",
  "user": "[email protected]",
  "event": "upgradewindowstart.update",
  "upgrade_window_start": "23:00"
}