Auto-Update Audit Events
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This page lists audit events related to automatic updates.
auto_update_agent_rollout.force_done
Automatic Update Agent Rollout Forced Done.
Example:
{
"ei": 0,
"event": "auto_update_agent_rollout.force_done",
"code": "AUAR002I",
"time": "0001-01-01T00:00:00Z",
"user": "system",
"groups": [
"prod"
],
"success": true
}
auto_update_agent_rollout.rollback
Automatic Update Agent Rollout Rollback
Example:
{
"ei": 0,
"event": "auto_update_agent_rollout.rollback",
"code": "AUAR003I",
"time": "0001-01-01T00:00:00Z",
"user": "system",
"groups": [
"prod"
],
"success": true
}
auto_update_agent_rollout.trigger
Automatic Update Agent Rollout Triggered
Example:
{
"ei": 0,
"event": "auto_update_agent_rollout.trigger",
"code": "AUAR001I",
"time": "0001-01-01T00:00:00Z",
"user": "system",
"groups": [
"dev",
"prod"
],
"success": true
}
auto_update_config.create
Automatic Update Config Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:46790",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUC001I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_config.create",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:31.946Z",
"uid": "6fcbf7ed-b44c-4b83-bb70-02a574564e0b",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
auto_update_config.delete
Automatic Update Config Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:39518",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUC003I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_config.delete",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
"uid": "af17ab4a-d5a2-44a3-93ce-89390b50d52f",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
auto_update_config.update
Automatic Update Config Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:46798",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUC002I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_config.update",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:37.633Z",
"uid": "94c580a9-6f87-4a23-9fe5-f93de4390cff",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
auto_update_version.create
Automatic Update Version Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:41608",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUV001I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_version.create",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-version",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:41:24.433Z",
"uid": "3d677d2f-91d0-4b5a-966d-183a59cec888",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
auto_update_version.delete
Automatic Update Version Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:50316",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUV003I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_version.delete",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-version",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:25:44.805Z",
"uid": "c4d0d165-3a17-46ac-baa7-c7f521629997",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
auto_update_version.update
Automatic Update Version Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:42540",
"cluster_name": "autest.cloud.gravitational.io",
"code": "AUV002I",
"ei": 0,
"event": "auto_update_version.update",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "autoupdate-version",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:27:36.039Z",
"uid": "b7f9dde2-2899-46f1-bd4e-699d7b630e33",
"updated_by": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user": "b6eae9ed-bfde-40ba-a880-948a2c598b2b.autest.cloud.gravitational.io",
"user_kind": 1
}
upgradewindowstart.update
Upgrade Window Start Updated
Example:
{
"code": "TUW01I",
"time": "2022-04-13T20:00:04.000Z",
"user": "[email protected]",
"event": "upgradewindowstart.update",
"upgrade_window_start": "23:00"
}
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