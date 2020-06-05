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Version: 18.x

Access Controls Audit Events

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This page lists audit events related to Teleport authorization and access controls.

access_graph.crown_jewel.create

Crown Jewel Created

Example:

{
  "code": "CJ001I",
  "event": "access_graph.crown_jewel.create",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_graph.crown_jewel.delete

Crown Jewel Deleted

Example:

{
  "code": "CJ003I",
  "event": "access_graph.crown_jewel.delete",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_graph.crown_jewel.update

Crown Jewel Updated

Example:

{
  "code": "CJ002I",
  "event": "access_graph.crown_jewel.update",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_graph.path.changed

Access Path Changed

Example:

{
  "code": "TAG001I",
  "event": "access_graph.path.changed",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_list.create

There are multiple events with the access_list.create type.

TAL001I

Access list created

Example:

{
  "code": "TAL001I",
  "event": "access_list.create",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

TAL001E

Access list create failed

Example:

{
  "code": "TAL001E",
  "event": "access_list.create",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

access_list.delete

There are multiple events with the access_list.delete type.

TAL003I

Access list deleted

Example:

{
  "code": "TAL003I",
  "event": "access_list.delete",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

TAL003E

Access list delete failed

Example:

{
  "code": "TAL003E",
  "event": "access_list.delete",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

access_list.member.create

There are multiple events with the access_list.member.create type.

TAL005I

Access list member added

Example:

{
  "code": "TAL005I",
  "event": "access_list.member.create",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "user"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

TAL005E

Access list member addition failure

Example:

{
  "code": "TAL005E",
  "event": "access_list.member.create",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "user"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

access_list.member.delete

There are multiple events with the access_list.member.delete type.

TAL007I

Access list member removed

Example:

{
  "code": "TAL007I",
  "event": "access_list.member.delete",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "user"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

TAL007E

Access list member removal failure

Example:

{
  "code": "TAL007E",
  "event": "access_list.member.delete",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "carrot"
    },
    {
      "member_name": "apple"
    },
    {
      "member_name": "banana"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

access_list.member.delete_all_members

There are multiple events with the access_list.member.delete_all_members type.

TAL008I

All members removed from access list

Example:

{
  "code": "TAL008I",
  "event": "access_list.member.delete_all_members",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "updated_by": "mike"
}

TAL008E

Access list member delete all members failure

Example:

{
  "code": "TAL008E",
  "event": "access_list.member.delete_all_members",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "updated_by": "mike"
}

access_list.member.update

There are multiple events with the access_list.member.update type.

TAL006I

Access list member updated

Example:

{
  "code": "TAL006I",
  "event": "access_list.member.update",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "user"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

TAL006E

Access list member update failure

Example:

{
  "code": "TAL006E",
  "event": "access_list.member.update",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "access_list_name": "access-list",
  "access_list_title": "example_title",
  "members": [
    {
      "member_name": "user"
    }
  ],
  "updated_by": "mike"
}

access_list.review

There are multiple events with the access_list.review type.

TAL004I

Access list reviewed

Example:

{
  "code": "TAL004I",
  "event": "access_list.review",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

TAL004E

Access list review failed

Example:

{
  "code": "TAL004E",
  "event": "access_list.review",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

access_list.update

There are multiple events with the access_list.update type.

TAL002I

Access list updated

Example:

{
  "code": "TAL002I",
  "event": "access_list.update",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

TAL002E

Access list update failed

Example:

{
  "code": "TAL002E",
  "event": "access_list.update",
  "time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
  "name": "access-list",
  "updated_by": "mike",
  "access_list_title": "example_title"
}

access_request.create

Access Request Created

Example:

{
  "id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
  "code": "T5000I",
  "event": "access_request.create",
  "time": "2020-06-05T19:26:53Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0",
  "user": "Carrie_Sandoval",
  "state": "PENDING",
  "roles": [
    "admin"
  ]
}

access_request.delete

Access Request Deleted

Example:

{
  "id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
  "code": "T5003I",
  "event": "access_request.delete",
  "time": "2020-06-05T19:26:53Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_request.expire

Access Request Expired

Example:

{
  "id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
  "code": "T5005I",
  "event": "access_request.expire",
  "time": "2020-06-05T19:26:53Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_request.review

Access Request Reviewed

Example:

{
  "code": "T5002I",
  "event": "access_request.review",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

access_request.search

Resource Access Search

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "T5004I",
  "ei": 0,
  "event": "access_request.search",
  "namespace": "default",
  "resource_type": "db_server",
  "search_as_roles": [
    "admin",
    "really-long-role-name-1",
    "really-long-role-name-2",
    "really-long-role-name-3",
    "really-long-role-name-4",
    "really-long-role-name-5",
    "really-long-role-name-6",
    "really-long-role-name-7",
    "really-long-role-name-8",
    "really-long-role-name-9"
  ],
  "time": "2022-06-08T15:10:35.368Z",
  "uid": "b13d61-b97-475f-86ef-1fedf",
  "user": "foo"
}

access_request.update

Access Request Updated

Example:

{
  "id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
  "code": "T5001I",
  "event": "access_request.update",
  "time": "2020-06-05T19:26:53Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0",
  "state": "APPROVED",
  "updated_by": "Sam_Waters"
}

lock.created

Lock Created

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TLK00I",
  "ei": 0,
  "event": "lock.created",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "lock-name",
  "time": "2021-08-06T18:47:19.75Z",
  "uid": "070fcb2a-e1cf-5b84-8190-14448cc63c76",
  "user": "df83fda8-1111-5567-8bcc-c282dec3290e.im-a-cluster-name"
}

lock.deleted

Lock Deleted

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TLK01I",
  "ei": 0,
  "event": "lock.deleted",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "lock-name",
  "time": "2021-08-06T18:49:51.626Z",
  "uid": "e4630384-ac85-5a43-9ba9-3355b8d5cae4",
  "user": "df83fda8-1111-5567-8bcc-c282dec3290e.im-a-cluster-name"
}

role.created

User Role Created

Example:

{
  "code": "T9000I",
  "event": "role.created",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

role.deleted

User Role Deleted

Example:

{
  "code": "T9001I",
  "event": "role.deleted",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

role.updated

User Role Updated

Example:

{
  "code": "T9002I",
  "event": "role.updated",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

user_task.create

User Task Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:52763",
  "cluster_name": "lenix",
  "code": "UT001I",
  "ei": 0,
  "event": "user_task.create",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
  "success": true,
  "time": "2024-10-17T14:00:34.186Z",
  "uid": "709840ec-288e-4056-ba20-c8f4b12a478f",
  "updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "user_kind": 1,
  "user_task_integration": "teleportdev",
  "user_task_issue_type": "ec2-ssm-invocation-failure",
  "user_task_type": "discover-ec2"
}

user_task.delete

User Task Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:52915",
  "cluster_name": "lenix",
  "code": "UT003I",
  "ei": 0,
  "event": "user_task.delete",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
  "success": true,
  "time": "2024-10-17T14:01:11.031Z",
  "uid": "7699b806-e717-4821-85a5-d2f41acbe373",
  "updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "user_kind": 1
}

user_task.update

User Task Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:52833",
  "cluster_name": "lenix",
  "code": "UT002I",
  "current_user_task_state": "OPEN",
  "ei": 0,
  "event": "user_task.update",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
  "success": true,
  "time": "2024-10-17T14:01:02.853Z",
  "uid": "0ba36761-4a6a-429e-bce4-1825d80ce06a",
  "updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "updated_user_task_state": "OPEN",
  "user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
  "user_kind": 1,
  "user_task_integration": "teleportdev",
  "user_task_issue_type": "ec2-ssm-invocation-failure",
  "user_task_type": "discover-ec2"
}