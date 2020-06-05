Access Controls Audit Events
This page lists audit events related to Teleport authorization and access controls.
access_graph.crown_jewel.create
Crown Jewel Created
Example:
{
"code": "CJ001I",
"event": "access_graph.crown_jewel.create",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_graph.crown_jewel.delete
Crown Jewel Deleted
Example:
{
"code": "CJ003I",
"event": "access_graph.crown_jewel.delete",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_graph.crown_jewel.update
Crown Jewel Updated
Example:
{
"code": "CJ002I",
"event": "access_graph.crown_jewel.update",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_graph.path.changed
Access Path Changed
Example:
{
"code": "TAG001I",
"event": "access_graph.path.changed",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_list.create
There are multiple events with the
access_list.create type.
TAL001I
Access list created
Example:
{
"code": "TAL001I",
"event": "access_list.create",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
TAL001E
Access list create failed
Example:
{
"code": "TAL001E",
"event": "access_list.create",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
access_list.delete
There are multiple events with the
access_list.delete type.
TAL003I
Access list deleted
Example:
{
"code": "TAL003I",
"event": "access_list.delete",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
TAL003E
Access list delete failed
Example:
{
"code": "TAL003E",
"event": "access_list.delete",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
access_list.member.create
There are multiple events with the
access_list.member.create type.
TAL005I
Access list member added
Example:
{
"code": "TAL005I",
"event": "access_list.member.create",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "user"
}
],
"updated_by": "mike"
}
TAL005E
Access list member addition failure
Example:
{
"code": "TAL005E",
"event": "access_list.member.create",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "user"
}
],
"updated_by": "mike"
}
access_list.member.delete
There are multiple events with the
access_list.member.delete type.
TAL007I
Access list member removed
Example:
{
"code": "TAL007I",
"event": "access_list.member.delete",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "user"
}
],
"updated_by": "mike"
}
TAL007E
Access list member removal failure
Example:
{
"code": "TAL007E",
"event": "access_list.member.delete",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "carrot"
},
{
"member_name": "apple"
},
{
"member_name": "banana"
}
],
"updated_by": "mike"
}
access_list.member.delete_all_members
There are multiple events with the
access_list.member.delete_all_members type.
TAL008I
All members removed from access list
Example:
{
"code": "TAL008I",
"event": "access_list.member.delete_all_members",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"updated_by": "mike"
}
TAL008E
Access list member delete all members failure
Example:
{
"code": "TAL008E",
"event": "access_list.member.delete_all_members",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"updated_by": "mike"
}
access_list.member.update
There are multiple events with the
access_list.member.update type.
TAL006I
Access list member updated
Example:
{
"code": "TAL006I",
"event": "access_list.member.update",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "user"
}
],
"updated_by": "mike"
}
TAL006E
Access list member update failure
Example:
{
"code": "TAL006E",
"event": "access_list.member.update",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"access_list_name": "access-list",
"access_list_title": "example_title",
"members": [
{
"member_name": "user"
}
],
"updated_by": "mike"
}
access_list.review
There are multiple events with the
access_list.review type.
TAL004I
Access list reviewed
Example:
{
"code": "TAL004I",
"event": "access_list.review",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
TAL004E
Access list review failed
Example:
{
"code": "TAL004E",
"event": "access_list.review",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
access_list.update
There are multiple events with the
access_list.update type.
TAL002I
Access list updated
Example:
{
"code": "TAL002I",
"event": "access_list.update",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
TAL002E
Access list update failed
Example:
{
"code": "TAL002E",
"event": "access_list.update",
"time": "2023-05-08T19:21:36.144Z",
"name": "access-list",
"updated_by": "mike",
"access_list_title": "example_title"
}
access_request.create
Access Request Created
Example:
{
"id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
"code": "T5000I",
"event": "access_request.create",
"time": "2020-06-05T19:26:53Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0",
"user": "Carrie_Sandoval",
"state": "PENDING",
"roles": [
"admin"
]
}
access_request.delete
Access Request Deleted
Example:
{
"id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
"code": "T5003I",
"event": "access_request.delete",
"time": "2020-06-05T19:26:53Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_request.expire
Access Request Expired
Example:
{
"id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
"code": "T5005I",
"event": "access_request.expire",
"time": "2020-06-05T19:26:53Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_request.review
Access Request Reviewed
Example:
{
"code": "T5002I",
"event": "access_request.review",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
access_request.search
Resource Access Search
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "T5004I",
"ei": 0,
"event": "access_request.search",
"namespace": "default",
"resource_type": "db_server",
"search_as_roles": [
"admin",
"really-long-role-name-1",
"really-long-role-name-2",
"really-long-role-name-3",
"really-long-role-name-4",
"really-long-role-name-5",
"really-long-role-name-6",
"really-long-role-name-7",
"really-long-role-name-8",
"really-long-role-name-9"
],
"time": "2022-06-08T15:10:35.368Z",
"uid": "b13d61-b97-475f-86ef-1fedf",
"user": "foo"
}
access_request.update
Access Request Updated
Example:
{
"id": "66b827b2-1b0b-512b-965d-6c789388d3c9",
"code": "T5001I",
"event": "access_request.update",
"time": "2020-06-05T19:26:53Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0",
"state": "APPROVED",
"updated_by": "Sam_Waters"
}
lock.created
Lock Created
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TLK00I",
"ei": 0,
"event": "lock.created",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "lock-name",
"time": "2021-08-06T18:47:19.75Z",
"uid": "070fcb2a-e1cf-5b84-8190-14448cc63c76",
"user": "df83fda8-1111-5567-8bcc-c282dec3290e.im-a-cluster-name"
}
lock.deleted
Lock Deleted
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TLK01I",
"ei": 0,
"event": "lock.deleted",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "lock-name",
"time": "2021-08-06T18:49:51.626Z",
"uid": "e4630384-ac85-5a43-9ba9-3355b8d5cae4",
"user": "df83fda8-1111-5567-8bcc-c282dec3290e.im-a-cluster-name"
}
role.created
User Role Created
Example:
{
"code": "T9000I",
"event": "role.created",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
role.deleted
User Role Deleted
Example:
{
"code": "T9001I",
"event": "role.deleted",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
role.updated
User Role Updated
Example:
{
"code": "T9002I",
"event": "role.updated",
"time": "2020-06-05T16:24:05Z",
"uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}
user_task.create
User Task Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:52763",
"cluster_name": "lenix",
"code": "UT001I",
"ei": 0,
"event": "user_task.create",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
"success": true,
"time": "2024-10-17T14:00:34.186Z",
"uid": "709840ec-288e-4056-ba20-c8f4b12a478f",
"updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"user_kind": 1,
"user_task_integration": "teleportdev",
"user_task_issue_type": "ec2-ssm-invocation-failure",
"user_task_type": "discover-ec2"
}
user_task.delete
User Task Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:52915",
"cluster_name": "lenix",
"code": "UT003I",
"ei": 0,
"event": "user_task.delete",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
"success": true,
"time": "2024-10-17T14:01:11.031Z",
"uid": "7699b806-e717-4821-85a5-d2f41acbe373",
"updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"user_kind": 1
}
user_task.update
User Task Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:52833",
"cluster_name": "lenix",
"code": "UT002I",
"current_user_task_state": "OPEN",
"ei": 0,
"event": "user_task.update",
"expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
"name": "d217950f-cb5f-5703-96ef-39ab8cd86601",
"success": true,
"time": "2024-10-17T14:01:02.853Z",
"uid": "0ba36761-4a6a-429e-bce4-1825d80ce06a",
"updated_by": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"updated_user_task_state": "OPEN",
"user": "30a6b2e1-3b61-4965-92cf-b4f84e9dc683.lenix",
"user_kind": 1,
"user_task_integration": "teleportdev",
"user_task_issue_type": "ec2-ssm-invocation-failure",
"user_task_type": "discover-ec2"
}