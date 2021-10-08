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Version: 18.x

Databases Audit Events

Report an Issue

This page lists audit events related to Teleport-protected databases.

db.create

Database Created

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB03I",
  "db_labels": {
    "env": "local",
    "teleport.dev/origin": "dynamic"
  },
  "db_protocol": "postgres",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "ei": 0,
  "event": "db.create",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "postgres-local",
  "time": "2021-10-08T15:42:15.39Z",
  "uid": "9d37514f-aef5-426f-9fda-31fd35d070f5",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}

db.delete

Database Deleted

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB05I",
  "ei": 0,
  "event": "db.delete",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "postgres-local",
  "time": "2021-10-08T15:42:36.005Z",
  "uid": "74f5e6b9-50c4-4195-bb26-d615641255bc",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}

db.session.cassandra.batch

Cassandra Batch

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "db.session.cassandra.batch",
  "code": "TCA01I",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "user": "alice",
  "sid": "a724c7e8-8e00-45a6-afac-82023d0f86b6",
  "db_service": "cassandra",
  "db_protocol": "cassandra",
  "db_uri": "localhost:65054",
  "db_user": "cassandra",
  "consistency": "ConsistencyLevel QUORUM [0x0004]",
  "batch_type": "BatchType LOGGED [0x00]",
  "children": [
    {
      "query": "INSERT INTO batch_table (id) VALUES 1"
    },
    {
      "query": "INSERT INTO batch_table (id) VALUES 2"
    }
  ]
}

db.session.cassandra.execute

Cassandra Execute

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "db.session.cassandra.execute",
  "code": "TCA03I",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "user": "alice",
  "sid": "2126ee07-cfe1-4213-8032-70b3e6e1ac79",
  "db_service": "cassandra",
  "db_protocol": "cassandra",
  "db_uri": "localhost:65054",
  "db_user": "cassandra",
  "query_id": "d34e638934721c3bcd69933f992a00cb"
}

db.session.cassandra.prepare

Cassandra Prepare Event

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "db.session.cassandra.prepare",
  "code": "TCA02I",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "user": "alice",
  "sid": "2126ee07-cfe1-4213-8032-70b3e6e1ac79",
  "db_service": "cassandra",
  "db_protocol": "cassandra",
  "db_uri": "localhost:65054",
  "db_user": "cassandra",
  "query": "SELECT * FROM system_schema.keyspaces"
}

db.session.cassandra.register

Cassandra Register

Example:

{
  "ei": 0,
  "event": "db.session.cassandra.register",
  "code": "TCA04I",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "user": "alice",
  "sid": "2126ee07-cfe1-4213-8032-70b3e6e1ac79",
  "db_service": "cassandra",
  "db_protocol": "cassandra",
  "db_uri": "localhost:65054",
  "db_user": "cassandra",
  "event_types": [
    "TOPOLOGY_CHANGE",
    "STATUS_CHANGE",
    "SCHEMA_CHANGE"
  ]
}

db.session.dynamodb.request

There are multiple events with the db.session.dynamodb.request type.

TDY01I

DynamoDB Request

Example:

{
  "cluster_name": "root.com",
  "code": "TDY01I",
  "event": "db.session.dynamodb.request",
  "db_name": "",
  "db_protocol": "dynamodb",
  "db_service": "ddb1",
  "db_user": "DynamoDBRole",
  "ei": 1,
  "uri": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
  "body": {
    "TableName": "test-table"
  },
  "method": "POST",
  "path": "",
  "raw_query": "",
  "status_code": 200,
  "target": "DynamoDB_20120810.Scan",
  "time": "2022-12-23T19:14:07.763Z",
  "uid": "12345678-46e9-4110-a773-2c88278d08ca",
  "user": "[email protected]"
}

TDY01E

DynamoDB Request Failed

Example:

{
  "cluster_name": "root.com",
  "code": "TDY01E",
  "event": "db.session.dynamodb.request",
  "db_name": "",
  "db_protocol": "dynamodb",
  "db_service": "ddb1",
  "db_user": "DynamoDBRole",
  "ei": 1,
  "uri": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
  "body": {
    "TableName": "test-table"
  },
  "method": "POST",
  "path": "",
  "raw_query": "",
  "status_code": 0,
  "target": "DynamoDB_20120810.Scan",
  "time": "2022-12-23T19:04:07.763Z",
  "uid": "12345678-46e9-4110-a773-2c88278d08ca",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.elasticsearch.request

There are multiple events with the db.session.elasticsearch.request type.

TES00I

Elasticsearch Request

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TES00I",
  "body": null,
  "category": 0,
  "db_protocol": "elasticsearch",
  "db_service": "myelastic",
  "db_uri": "localhost:9201",
  "db_user": "elasticuser",
  "ei": 101,
  "event": "db.session.elasticsearch.request",
  "headers": {
    "Accept": [
      "*/*"
    ],
    "User-Agent": [
      "curl/7.79.1"
    ]
  },
  "method": "GET",
  "path": "/",
  "query": "",
  "raw_query": "",
  "sid": "b739c817-bc11-4eaa-b256-c6646d7fcc21",
  "target": "",
  "time": "2022-09-27T11:43:58.433Z",
  "uid": "730a8de0-79a9-486f-b9c6-3820c3a6977c",
  "user": "alice"
}

TES00E

Elasticsearch Request Failed

Example:

{
  "code": "TES00E",
  "event": "db.session.elasticsearch.request",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

db.session.end

Database Session Ended

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB01I",
  "db_name": "",
  "db_protocol": "mongodb",
  "db_service": "mongo-primary",
  "db_uri": "mongodb://mongo-1:27017,mongo-2:27018/?replicaSet=rs0",
  "db_user": "alice",
  "ei": 16,
  "event": "db.session.end",
  "sid": "13c04d4b-2e94-4106-a3a1-5ab8aae10465",
  "time": "2021-07-14T07:06:25.608Z",
  "uid": "0a2387cd-3fa2-4424-9c14-e33af17e4ab1",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.malformed_packet

Database Malformed Packet

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB06I",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "sqlserver",
  "db_service": "sqlserver02",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "sqlserver",
  "ei": 50,
  "event": "db.session.malformed_packet",
  "payload": "AwEAkAAAAgByAGEAbQBfADEAIABuAHYAYQByAGMAaABhAHIAKAA0ADAAMAAwACkAC0AAXwBtAHMAcABhAHIAYQBtAF8AMAAA50AfCQTQADQWAHMAcAB0AF8AbQBvAG4AaQB0AG8AcgALQABfAG0AcwBwAGEAcgBhAG0AXwAxAADnQB8JBNAANAYAZABiAG8A",
  "sid": "3ed38c42-eef0-419b-b893-f2f10990f117",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "503e310d-8d88-4bea-bbbb-a1b35456a03a",
  "user": "alice"
}

db.session.mysql.create_db

MySQL Create Database

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY08I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.create_db",
  "schema_name": "another_database",
  "time": "2022-04-13T20:00:09.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.debug

MySQL Debug

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY12I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.debug",
  "time": "2022-04-13T20:00:05.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.drop_db

MySQL Drop Database

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY09I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.drop_db",
  "schema_name": "another_database",
  "time": "2022-04-13T20:00:08.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.init_db

MySQL Change Database

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY07I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.init_db",
  "schema_name": "another_database",
  "time": "2022-04-13T20:00:10.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.process_kill

MySQL Kill Process

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY11I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.process_kill",
  "process_id": 60,
  "time": "2022-04-13T20:00:06.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.refresh

MySQL Refresh

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY13I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.refresh",
  "subcommand": "REFRESH_THREADS",
  "time": "2022-04-13T20:00:04.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.shut_down

MySQL Shut Down

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY10I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "event": "db.session.mysql.shut_down",
  "time": "2022-04-13T20:00:07.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.bulk_execute

MySQL Statement Bulk Execute

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY06I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.bulk_execute",
  "parameters": null,
  "statement_id": 1,
  "time": "2022-02-10T20:57:53.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.close

MySQL Statement Close

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY03I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.close",
  "statement_id": 1,
  "time": "2022-02-10T20:57:56.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.execute

MySQL Statement Execute

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY01I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.execute",
  "parameters": null,
  "statement_id": 1,
  "time": "2022-02-10T20:57:54.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.fetch

MySQL Statement Fetch

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY05I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.fetch",
  "rows_count": 5,
  "statement_id": 1,
  "time": "2022-02-10T20:57:55.000Z",
  "uid": "0a2bd129-7c2f-4e68-9c84-a17dc4415444",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.prepare

MySQL Statement Prepare

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY00I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.prepare",
  "query": "UPDATE `test`.`user` SET `age` = '7' WHERE (`name` = 'alice')",
  "time": "2022-02-10T20:57:50.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.reset

MySQL Statement Reset

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY04I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.reset",
  "statement_id": 1,
  "time": "2022-02-10T20:57:52.000Z",
  "uid": "0a2bd129-7c2f-4e68-9c84-a17dc4415444",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.mysql.statements.send_long_data

MySQL Statement Send Long Data

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMY02I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mysql",
  "db_service": "self-hosted-mysql",
  "db_uri": "localhost:3306",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.mysql.statements.send_long_data",
  "statement_id": 1,
  "parameter_id": 2,
  "data_size": 32,
  "time": "2022-02-10T20:57:51.000Z",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.opensearch.request

There are multiple events with the db.session.opensearch.request type.

TOS00I

OpenSearch Request

Example:

{
  "category": 2,
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TOS00I",
  "db_protocol": "opensearch",
  "db_service": "opensearch-aws",
  "db_uri": "opensearch-aws-aaa111.eu-central-1.es.amazonaws.com:443",
  "db_user": "arn:aws:iam::1234567890:role/teleport-db-role",
  "ei": 1,
  "event": "db.session.opensearch.request",
  "headers": {
    "Accept-Encoding": [
      "gzip"
    ],
    "Content-Type": [
      "application/json"
    ],
    "User-Agent": [
      "Go-http-client/1.1"
    ]
  },
  "method": "GET",
  "path": "/_count",
  "query": "",
  "raw_query": "",
  "sid": "370e5d86-84a6-4995-8476-dbea80f9eacf",
  "status_code": 200,
  "target": "",
  "time": "2023-03-11T11:08:29.954Z",
  "uid": "d15f795c-1f63-4076-bdd4-ffe88cde716e",
  "user": "[email protected]"
}

TOS00E

OpenSearch Request Failed

Example:

{
  "category": 2,
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TOS00E",
  "db_protocol": "opensearch",
  "db_service": "opensearch-aws",
  "db_uri": "opensearch-aws-aaa111.eu-central-1.es.amazonaws.com:443",
  "db_user": "arn:aws:iam::1234567890:role/does-not-exist",
  "ei": 1,
  "event": "db.session.opensearch.request",
  "headers": {
    "Accept-Encoding": [
      "gzip"
    ],
    "Content-Type": [
      "application/json"
    ],
    "User-Agent": [
      "Go-http-client/1.1"
    ]
  },
  "method": "GET",
  "path": "/_count",
  "query": "",
  "raw_query": "",
  "sid": "2d9a43c1-14ab-40fa-88db-195312f3401c",
  "status_code": 0,
  "target": "",
  "time": "2023-03-11T11:08:29.954Z",
  "uid": "01ad9a74-c8d6-497f-83db-e1c0be83d8da",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.permissions.update

Database User Permissions Updated

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB07I",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "postgres-local",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "alice",
  "ei": 50,
  "event": "db.session.permissions.update",
  "sid": "3ed38c42-eef0-419b-b893-f2f10990f117",
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "503e310d-8d88-4bea-bbbb-a1b35456a03a",
  "user": "alice",
  "permission_summary": [
    {
      "counts": {
        "table": 1,
        "view": 2
      },
      "permission": "INSERT"
    },
    {
      "counts": {
        "table": 2,
        "view": 4
      },
      "permission": "SELECT"
    },
    {
      "counts": {
        "table": 3
      },
      "permission": "UPDATE"
    }
  ]
}

db.session.postgres.function

PostgreSQL Function Call

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TPG04I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "local",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "db_user": "postgres",
  "ei": 23,
  "event": "db.session.postgres.function",
  "sid": "5e0c50cc-4ee7-4110-8d6e-735bf1f06f1f",
  "function_oid": "123",
  "function_args": [
    "qweqweqwe"
  ],
  "time": "2021-12-16T00:40:37.073Z",
  "uid": "295c88fc-4725-4de0-9049-64040fc69ec7",
  "user": "alice"
}

db.session.postgres.statements.bind

PostgreSQL Statement Bind

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TPG01I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "local",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "db_user": "postgres",
  "ei": 20,
  "event": "db.session.postgres.statements.bind",
  "parameters": [
    "qweqweqwe"
  ],
  "portal_name": "",
  "sid": "5e0c50cc-4ee7-4110-8d6e-735bf1f06f1f",
  "statement_name": "test-ps",
  "time": "2021-12-16T00:40:37.071Z",
  "uid": "d5bed7e5-6a15-441b-b8ee-a2abd73f3136",
  "user": "alice"
}

db.session.postgres.statements.close

PostgreSQL Statement Close

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TPG03I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "local",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "db_user": "postgres",
  "ei": 22,
  "event": "db.session.postgres.statements.close",
  "portal_name": "",
  "sid": "5e0c50cc-4ee7-4110-8d6e-735bf1f06f1f",
  "statement_name": "test-ps",
  "time": "2021-12-16T00:40:37.073Z",
  "uid": "295c88fc-4725-4de0-9049-64040fc69ec7",
  "user": "alice"
}

db.session.postgres.statements.execute

PostgreSQL Statement Execute

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TPG02I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "local",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "db_user": "postgres",
  "ei": 21,
  "event": "db.session.postgres.statements.execute",
  "portal_name": "",
  "sid": "5e0c50cc-4ee7-4110-8d6e-735bf1f06f1f",
  "time": "2021-12-16T00:40:37.071Z",
  "uid": "a0f045a2-45a4-4a4d-b14a-5f986c1818ff",
  "user": "alice"
}

db.session.postgres.statements.parse

PostgreSQL Statement Parse

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TPG00I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "local",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "db_user": "postgres",
  "ei": 19,
  "event": "db.session.postgres.statements.parse",
  "query": "select id from test where id = $1::varchar",
  "sid": "5e0c50cc-4ee7-4110-8d6e-735bf1f06f1f",
  "statement_name": "test-ps",
  "time": "2021-12-16T00:40:37.069Z",
  "uid": "06781ebf-6c5b-463b-ad32-e7395afd4a59",
  "user": "alice"
}

db.session.query

Database Query

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB02I",
  "db_name": "test",
  "db_protocol": "mongodb",
  "db_query": "{\"find\": \"test\",\"filter\": {},\"lsid\": {\"id\": {\"$binary\":{\"base64\":\"2KMk23/TTCKUtiAVU0fbgg==\",\"subType\":\"04\"}}},\"$clusterTime\": {\"clusterTime\": {\"$timestamp\":{\"t\":\"1626246087\",\"i\":\"1\"}},\"signature\": {\"hash\": {\"$binary\":{\"base64\":\"8X7BlnDAUxKgUo5lpI3XoKoNF54=\",\"subType\":\"00\"}},\"keyId\": {\"$numberLong\":\"6969719000615878659\"}}},\"$db\": \"test\"}",
  "db_service": "mongo-primary",
  "db_uri": "mongodb://mongo-1:27017,mongo-2:27018/?replicaSet=rs0",
  "db_user": "alice",
  "ei": 11,
  "event": "db.session.query",
  "sid": "13c04d4b-2e94-4106-a3a1-5ab8aae10465",
  "success": true,
  "time": "2021-07-14T07:03:49.783Z",
  "uid": "c4550623-0538-452d-912b-1242715666c4",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.query.failed

Database Query Failed

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB02W",
  "db_name": "houston",
  "db_protocol": "mongodb",
  "db_query": "{\"find\": \"test\",\"filter\": {},\"lsid\": {\"id\": {\"$binary\":{\"base64\":\"2KMk23/TTCKUtiAVU0fbgg==\",\"subType\":\"04\"}}},\"$clusterTime\": {\"clusterTime\": {\"$timestamp\":{\"t\":\"1626246227\",\"i\":\"1\"}},\"signature\": {\"hash\": {\"$binary\":{\"base64\":\"zBJKAl6VcjwQrr05N0O4qrQ92PY=\",\"subType\":\"00\"}},\"keyId\": {\"$numberLong\":\"6969719000615878659\"}}},\"$db\": \"houston\"}",
  "db_service": "mongo-primary",
  "db_uri": "mongodb://mongo-1:27017,mongo-2:27018/?replicaSet=rs0",
  "db_user": "alice",
  "ei": 13,
  "error": "access to database denied",
  "event": "db.session.query.failed",
  "message": "access to database denied",
  "sid": "13c04d4b-2e94-4106-a3a1-5ab8aae10465",
  "success": false,
  "time": "2021-07-14T07:05:22.32Z",
  "uid": "21796ef9-a5dc-4595-a833-b893ac620488",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.spanner.rpc

There are multiple events with the db.session.spanner.rpc type.

TSPN001W

Spanner RPC Denied

Example:

{
  "args": {
    "database": "projects/project-id/instances/instance-id/databases/prod-db",
    "session_count": 100,
    "session_template": {}
  },
  "cluster_name": "root",
  "code": "TSPN001W",
  "db_name": "prod-db",
  "db_origin": "dynamic",
  "db_protocol": "spanner",
  "db_service": "teleport-spanner",
  "db_type": "spanner",
  "db_uri": "spanner.googleapis.com:443",
  "db_user": "some-user",
  "error": "access to db denied. User does not have permissions. Confirm database user and name.",
  "event": "db.session.spanner.rpc",
  "message": "access to db denied. User does not have permissions. Confirm database user and name.",
  "procedure": "BatchCreateSessions",
  "sid": "04364984-a6d0-4e2c-93c7-5c44e2359502",
  "success": false,
  "time": "2024-03-13T01:25:48.568Z",
  "uid": "1de57538-2eea-438b-a52d-3098f8093b28",
  "user": "[email protected]"
}

TSPN001I

Spanner RPC

Example:

{
  "args": {
    "query_options": {},
    "request_options": {},
    "seqno": 1,
    "session": "projects/project-id/instances/instance-id/databases/dev-db/sessions/ABCDEF1234567890Aye8_QwuELYD9rxa74YTWc-lu9LNuDDADbi4EOGm2C2j0ixe",
    "sql": "select * from TestTable",
    "transaction": {
      "Selector": {
        "SingleUse": {
          "Mode": {
            "ReadOnly": {
              "TimestampBound": {
                "Strong": true
              },
              "return_read_timestamp": true
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "cluster_name": "root",
  "code": "TSPN001I",
  "db_name": "dev-db",
  "db_origin": "dynamic",
  "db_protocol": "spanner",
  "db_service": "teleport-spanner",
  "db_type": "spanner",
  "db_uri": "spanner.googleapis.com:443",
  "db_user": "some-user",
  "event": "db.session.spanner.rpc",
  "procedure": "ExecuteStreamingSql",
  "sid": "406b9883-0e16-42f2-9d0b-b3bd956f9cd4",
  "success": true,
  "time": "2024-03-13T00:02:44.739Z",
  "uid": "e0625e79-9399-4ea3-aa8b-dba1eb98658d",
  "user": "[email protected]"
}

db.session.sqlserver.rpc_request

SQLServer RPC Request

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TMS00I",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "sqlserver",
  "db_service": "sqlserver02",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "sqlserver",
  "ei": 7,
  "event": "db.session.sqlserver.rpc_request",
  "parameters": [
    "SELECT\ndtb.collation_name AS [Collation],\ndtb.name AS [DatabaseName2]\nFROM\nmaster.sys.databases AS dtb\nWHERE\n(dtb.name=@_msparam_0)"
  ],
  "proc_name": "Sp_ExecuteSql",
  "sid": "6b37d89b-0d9c-4681-976b-ba12588a1bcd",
  "time": "2022-06-02T08:29:17.693Z",
  "uid": "a29dfad1-5a71-4c48-b4e0-10d1d857a23c",
  "user": "alice"
}

db.session.start

There are multiple events with the db.session.start type.

TDB00I

Database Session Started

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB00I",
  "db_name": "",
  "db_protocol": "mongodb",
  "db_service": "mongo-primary",
  "db_uri": "mongodb://mongo-1:27017,mongo-2:27018/?replicaSet=rs0",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.start",
  "namespace": "default",
  "server_id": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e",
  "sid": "13c04d4b-2e94-4106-a3a1-5ab8aae10465",
  "success": true,
  "time": "2021-07-14T07:01:31.958Z",
  "uid": "4a613b84-7315-41f4-9219-1afd6b08d4da",
  "user": "[email protected]"
}

TDB00W

Database Session Denied

Example:

{
  "code": "TDB00W",
  "event": "db.session.start",
  "time": "2020-06-05T16:24:05Z",
  "uid": "68a83a99-73ce-4bd7-bbf7-99103c2ba6a0"
}

db.session.user.create

There are multiple events with the db.session.user.create type.

TDB08I

Database User Created

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB08I",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "postgres-local",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "event": "db.session.user.create",
  "private_key_policy": "none",
  "roles": null,
  "sid": "47f20b91-f5c3-4eef-85e1-9509252238e7",
  "success": true,
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "95e74359-e5a1-4c76-970e-c522b550dbb9",
  "user": "alice",
  "user_kind": 1,
  "username": "alice"
}

TDB08W

Database User Creation Failed

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB08W",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "postgres-local",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "alice",
  "ei": 0,
  "error": "dummy error",
  "event": "db.session.user.create",
  "message": "dummy error",
  "private_key_policy": "none",
  "roles": null,
  "sid": "3fd14bfe-be21-40a4-b1da-744fa14f5108",
  "success": false,
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "4a4a6a70-c81d-4326-8565-3f7bd23b874f",
  "user": "ben",
  "user_kind": 1,
  "username": "ben"
}

db.session.user.deactivate

There are multiple events with the db.session.user.deactivate type.

TDB09I

Database User Deactivated

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB09I",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "postgres-local",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "alice",
  "delete": false,
  "ei": 5,
  "event": "db.session.user.deactivate",
  "private_key_policy": "none",
  "sid": "c362e10b-dbc4-44e5-b90f-0bee5dd0c623",
  "success": true,
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "0ab70491-4d33-4bc5-be58-27922a647f50",
  "user": "ben",
  "user_kind": 1,
  "username": "ben"
}

TDB09W

Database User Deactivate Failure

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TDB09W",
  "db_name": "master",
  "db_protocol": "postgres",
  "db_service": "postgres-local",
  "db_uri": "localhost:1433",
  "db_user": "alice",
  "delete": false,
  "ei": 4,
  "error": "dummy error",
  "event": "db.session.user.deactivate",
  "message": "dummy error",
  "private_key_policy": "none",
  "sid": "3bb429a1-be03-4c03-827c-98ff846dacf7",
  "success": false,
  "time": "2022-06-02T08:46:33.825Z",
  "uid": "c6569248-ac06-417d-b5b6-e0bf94eccb1a",
  "user": "ben",
  "user_kind": 1,
  "username": "ben"
}

db.update

Database Updated

Example:

{
  "cluster_name": "root",
  "code": "TDB04I",
  "db_labels": {
    "env": "local",
    "teleport.dev/origin": "dynamic"
  },
  "db_protocol": "postgres",
  "db_uri": "localhost:5432",
  "ei": 0,
  "event": "db.update",
  "expires": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "name": "postgres-local",
  "time": "2021-10-08T15:42:24.581Z",
  "uid": "fe631a5a-6418-49d6-99e7-5280654663ec",
  "user": "05ff66c9-a948-42f4-af0e-a1b6ba62561e.root"
}