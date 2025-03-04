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Version: 18.x

AI & Inference Audit Events

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This page lists audit events related to Teleport Beams and AI-related capabilities.

beams.config.create

Beams Config Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "code": "TBEAM001I",
  "ei": 0,
  "event": "beams.config.create",
  "name": "beams_config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
  "uid": "e1973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "[email protected]",
  "user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "user_kind": 1,
  "user_roles": [
    "editor"
  ]
}

beams.config.delete

Beams Config Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "code": "TBEAM003I",
  "ei": 0,
  "event": "beams.config.delete",
  "name": "beams_config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:23.869Z",
  "uid": "a3973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc82",
  "user": "[email protected]",
  "user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "user_kind": 1,
  "user_roles": [
    "editor"
  ]
}

beams.config.update

Beams Config Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "code": "TBEAM002I",
  "ei": 0,
  "event": "beams.config.update",
  "name": "beams_config",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:22.869Z",
  "uid": "f2973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc81",
  "user": "[email protected]",
  "user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
  "user_kind": 1,
  "user_roles": [
    "editor"
  ]
}

inference_model.create

Inference Model Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF001I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_model.create",
  "name": "gpt-4",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
  "uid": "a1973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "gpt-4"
    },
    "spec": {
      "model_source": "openai"
    }
  }
}

inference_model.delete

Inference Model Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF003I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_model.delete",
  "name": "gpt-4",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:51:21.869Z",
  "uid": "a3973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

inference_model.update

Inference Model Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF002I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_model.update",
  "name": "gpt-4",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:50:21.869Z",
  "uid": "a2973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "gpt-4"
    },
    "spec": {
      "model_source": "openai"
    }
  }
}

inference_policy.create

Inference Policy Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF007I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_policy.create",
  "name": "model-access-policy",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:55:21.869Z",
  "uid": "a7973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "model-access-policy"
    },
    "spec": {
      "allowed_models": [
        "gpt-4"
      ]
    }
  }
}

inference_policy.delete

Inference Policy Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF009I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_policy.delete",
  "name": "model-access-policy",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:57:21.869Z",
  "uid": "a9973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

inference_policy.update

Inference Policy Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF008I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_policy.update",
  "name": "model-access-policy",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:56:21.869Z",
  "uid": "a8973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "model-access-policy"
    },
    "spec": {
      "allowed_models": [
        "gpt-4",
        "gpt-3.5-turbo"
      ]
    }
  }
}

inference_secret.create

Inference Secret Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF004I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_secret.create",
  "name": "openai-api-key",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:52:21.869Z",
  "uid": "a4973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

inference_secret.delete

Inference Secret Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF006I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_secret.delete",
  "name": "openai-api-key",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:54:21.869Z",
  "uid": "a6973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

inference_secret.update

Inference Secret Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF005I",
  "ei": 0,
  "event": "inference_secret.update",
  "name": "openai-api-key",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:53:21.869Z",
  "uid": "a5973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

retrieval_model.create

Retrieval Model Created

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF011I",
  "ei": 0,
  "event": "retrieval_model.create",
  "name": "retrieval-model",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:58:21.869Z",
  "uid": "ab973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "retrieval-model"
    },
    "spec": {
      "inference_model_name": "gpt-4"
    }
  }
}

retrieval_model.delete

Retrieval Model Deleted

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF013I",
  "ei": 0,
  "event": "retrieval_model.delete",
  "name": "retrieval-model",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T16:00:00.869Z",
  "uid": "ad973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ]
}

retrieval_model.update

Retrieval Model Updated

Example:

{
  "addr.remote": "127.0.0.1:62460",
  "cluster_name": "teleport.dev",
  "code": "INF012I",
  "ei": 0,
  "event": "retrieval_model.update",
  "name": "retrieval-model",
  "success": true,
  "time": "2025-03-04T15:59:21.869Z",
  "uid": "ac973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
  "user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
  "user_cluster_name": "teleport.dev",
  "user_kind": 3,
  "user_roles": [
    "Admin"
  ],
  "payload": {
    "metadata": {
      "name": "retrieval-model"
    },
    "spec": {
      "inference_model_name": "gpt-4",
      "embedding_dimension": 1536
    }
  }
}