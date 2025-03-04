AI & Inference Audit Events
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This page lists audit events related to Teleport Beams and AI-related capabilities.
beams.config.create
Beams Config Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"code": "TBEAM001I",
"ei": 0,
"event": "beams.config.create",
"name": "beams_config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
"uid": "e1973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "[email protected]",
"user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"user_kind": 1,
"user_roles": [
"editor"
]
}
beams.config.delete
Beams Config Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"code": "TBEAM003I",
"ei": 0,
"event": "beams.config.delete",
"name": "beams_config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:23.869Z",
"uid": "a3973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc82",
"user": "[email protected]",
"user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"user_kind": 1,
"user_roles": [
"editor"
]
}
beams.config.update
Beams Config Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"code": "TBEAM002I",
"ei": 0,
"event": "beams.config.update",
"name": "beams_config",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:22.869Z",
"uid": "f2973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc81",
"user": "[email protected]",
"user_cluster_name": "my-tenant.beams.run",
"user_kind": 1,
"user_roles": [
"editor"
]
}
inference_model.create
Inference Model Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF001I",
"ei": 0,
"event": "inference_model.create",
"name": "gpt-4",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:49:21.869Z",
"uid": "a1973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "gpt-4"
},
"spec": {
"model_source": "openai"
}
}
}
inference_model.delete
Inference Model Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF003I",
"ei": 0,
"event": "inference_model.delete",
"name": "gpt-4",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:51:21.869Z",
"uid": "a3973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
inference_model.update
Inference Model Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF002I",
"ei": 0,
"event": "inference_model.update",
"name": "gpt-4",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:50:21.869Z",
"uid": "a2973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "gpt-4"
},
"spec": {
"model_source": "openai"
}
}
}
inference_policy.create
Inference Policy Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF007I",
"ei": 0,
"event": "inference_policy.create",
"name": "model-access-policy",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:55:21.869Z",
"uid": "a7973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "model-access-policy"
},
"spec": {
"allowed_models": [
"gpt-4"
]
}
}
}
inference_policy.delete
Inference Policy Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF009I",
"ei": 0,
"event": "inference_policy.delete",
"name": "model-access-policy",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:57:21.869Z",
"uid": "a9973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
inference_policy.update
Inference Policy Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF008I",
"ei": 0,
"event": "inference_policy.update",
"name": "model-access-policy",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:56:21.869Z",
"uid": "a8973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "model-access-policy"
},
"spec": {
"allowed_models": [
"gpt-4",
"gpt-3.5-turbo"
]
}
}
}
inference_secret.create
Inference Secret Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF004I",
"ei": 0,
"event": "inference_secret.create",
"name": "openai-api-key",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:52:21.869Z",
"uid": "a4973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
inference_secret.delete
Inference Secret Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF006I",
"ei": 0,
"event": "inference_secret.delete",
"name": "openai-api-key",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:54:21.869Z",
"uid": "a6973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
inference_secret.update
Inference Secret Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF005I",
"ei": 0,
"event": "inference_secret.update",
"name": "openai-api-key",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:53:21.869Z",
"uid": "a5973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
retrieval_model.create
Retrieval Model Created
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF011I",
"ei": 0,
"event": "retrieval_model.create",
"name": "retrieval-model",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:58:21.869Z",
"uid": "ab973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "retrieval-model"
},
"spec": {
"inference_model_name": "gpt-4"
}
}
}
retrieval_model.delete
Retrieval Model Deleted
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF013I",
"ei": 0,
"event": "retrieval_model.delete",
"name": "retrieval-model",
"success": true,
"time": "2025-03-04T16:00:00.869Z",
"uid": "ad973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
]
}
retrieval_model.update
Retrieval Model Updated
Example:
{
"addr.remote": "127.0.0.1:62460",
"cluster_name": "teleport.dev",
"code": "INF012I",
"ei": 0,
"event": "retrieval_model.update",
"name": "retrieval-model",
"success": true,
"time": "2025-03-04T15:59:21.869Z",
"uid": "ac973df2-4bee-4a67-9925-575c1d38cc80",
"user": "08fcd522-edcb-492d-8752-90494a28b70e.teleport.dev",
"user_cluster_name": "teleport.dev",
"user_kind": 3,
"user_roles": [
"Admin"
],
"payload": {
"metadata": {
"name": "retrieval-model"
},
"spec": {
"inference_model_name": "gpt-4",
"embedding_dimension": 1536
}
}
}
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