Device Trust Audit Events
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This page lists audit events related to Teleport Device Trust.
device.authenticate
Device Authenticated
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV006I",
"ei": 0,
"event": "device.authenticate",
"success": true,
"time": "2023-01-12T19:34:48.1Z",
"uid": "fa279611-91d8-47b5-9fad-b8ea3e5286e0",
"user": "lisa"
}
device.authenticate.confirm
Device Web Authentication Confirmed
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV009I",
"device": {
"device_id": "f84f6b35-6226-4e73-8205-3bcbd7d12970",
"web_authentication": true,
"web_session_id": "my-session-id-12345"
},
"ei": 0,
"event": "device.authenticate.confirm",
"success": false,
"time": "2024-04-08T19:35:48.1Z",
"uid": "b1361d51-70fa-4f1b-803c-a252c2877707",
"user": "llama",
"user_kind": 1
}
device.create
Device Registered
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV001I",
"device": {
"asset_tag": "M2CQVQV64R",
"device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2",
"os_type": 2
},
"ei": 0,
"event": "device.create",
"success": true,
"time": "2023-01-12T19:28:36.842Z",
"uid": "94d33b77-82cd-4558-8893-0320699bf755",
"user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}
device.delete
Device Deleted
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV002I",
"device": {
"device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2"
},
"ei": 0,
"event": "device.delete",
"success": true,
"time": "2023-01-12T20:33:20.527Z",
"uid": "a12e693e-1c45-43e4-a9d1-5fd8399e303c",
"user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}
device.enroll
Device Enrolled
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV005I",
"device": {
"asset_tag": "M2CQVQV64R",
"device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
"os_type": 2
},
"ei": 0,
"event": "device.enroll",
"success": true,
"time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
"uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
"user": "lisa"
}
device.token.create
Device Enroll Token Created
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV003I",
"device": {
"device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2"
},
"ei": 0,
"event": "device.token.create",
"success": true,
"time": "2023-01-12T19:51:54.168Z",
"uid": "24cce2a0-57b7-494e-a196-c7fd2482b10c",
"user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}
device.token.spent
Device Enroll Token Spent
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV004I",
"device": {
"asset_tag": "M2CQVQV64R",
"device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
"os_type": 2
},
"ei": 0,
"event": "device.token.spent",
"success": true,
"time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
"uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
"user": "lisa"
}
device.update
Device Updated
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV007I",
"device": {
"asset_tag": "M2CQVQV64R",
"device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
"os_type": 2
},
"ei": 0,
"event": "device.update",
"success": true,
"time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
"uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
"user": "lisa"
}
device.webtoken.create
Device Web Token Created
Example:
{
"cluster_name": "im-a-cluster-name",
"code": "TV008I",
"device": {
"asset_tag": "M2CQVQV64R",
"credential_id": "c7572891-8426-4e62-874f-c793029d53a6",
"device_id": "f84f6b35-6226-4e73-8205-3bcbd7d12970",
"os_type": 2
},
"ei": 0,
"event": "device.webtoken.create",
"success": true,
"time": "2024-03-05T17:18:43.296Z",
"uid": "b1361d51-70fa-4f1b-803c-a252c2877707",
"user": "llama",
"user_kind": 1
}
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