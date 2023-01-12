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Version: 18.x

Device Trust Audit Events

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This page lists audit events related to Teleport Device Trust.

device.authenticate

Device Authenticated

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV006I",
  "ei": 0,
  "event": "device.authenticate",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T19:34:48.1Z",
  "uid": "fa279611-91d8-47b5-9fad-b8ea3e5286e0",
  "user": "lisa"
}

device.authenticate.confirm

Device Web Authentication Confirmed

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV009I",
  "device": {
    "device_id": "f84f6b35-6226-4e73-8205-3bcbd7d12970",
    "web_authentication": true,
    "web_session_id": "my-session-id-12345"
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.authenticate.confirm",
  "success": false,
  "time": "2024-04-08T19:35:48.1Z",
  "uid": "b1361d51-70fa-4f1b-803c-a252c2877707",
  "user": "llama",
  "user_kind": 1
}

device.create

Device Registered

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV001I",
  "device": {
    "asset_tag": "M2CQVQV64R",
    "device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2",
    "os_type": 2
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.create",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T19:28:36.842Z",
  "uid": "94d33b77-82cd-4558-8893-0320699bf755",
  "user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}

device.delete

Device Deleted

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV002I",
  "device": {
    "device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2"
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.delete",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T20:33:20.527Z",
  "uid": "a12e693e-1c45-43e4-a9d1-5fd8399e303c",
  "user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}

device.enroll

Device Enrolled

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV005I",
  "device": {
    "asset_tag": "M2CQVQV64R",
    "device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
    "os_type": 2
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.enroll",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
  "uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
  "user": "lisa"
}

device.token.create

Device Enroll Token Created

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV003I",
  "device": {
    "device_id": "99d39707-efdd-436c-94f3-6a1aeef1fbf2"
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.token.create",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T19:51:54.168Z",
  "uid": "24cce2a0-57b7-494e-a196-c7fd2482b10c",
  "user": "3827e8ad-7cbe-4423-a80f-dfc89e83eb86.im-a-cluster-name"
}

device.token.spent

Device Enroll Token Spent

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV004I",
  "device": {
    "asset_tag": "M2CQVQV64R",
    "device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
    "os_type": 2
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.token.spent",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
  "uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
  "user": "lisa"
}

device.update

Device Updated

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV007I",
  "device": {
    "asset_tag": "M2CQVQV64R",
    "device_id": "0e288b23-f99f-4635-b182-06e9308095a8",
    "os_type": 2
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.update",
  "success": true,
  "time": "2023-01-12T21:31:29.191Z",
  "uid": "bbbc496f-820b-4f49-ae0d-1c1b29faee85",
  "user": "lisa"
}

device.webtoken.create

Device Web Token Created

Example:

{
  "cluster_name": "im-a-cluster-name",
  "code": "TV008I",
  "device": {
    "asset_tag": "M2CQVQV64R",
    "credential_id": "c7572891-8426-4e62-874f-c793029d53a6",
    "device_id": "f84f6b35-6226-4e73-8205-3bcbd7d12970",
    "os_type": 2
  },
  "ei": 0,
  "event": "device.webtoken.create",
  "success": true,
  "time": "2024-03-05T17:18:43.296Z",
  "uid": "b1361d51-70fa-4f1b-803c-a252c2877707",
  "user": "llama",
  "user_kind": 1
}