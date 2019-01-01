Example for discovering AWS resources in a single account

Version: 18.x

Source Code: github.com/gravitational/teleport/tree/master/integrations/terraform-modules/teleport/discovery/aws/examples/single-account

Configuration in this directory creates AWS and Teleport resources necessary for Teleport to discover resources in a single AWS account.

In addition, the example uses a custom AWS IAM policy to narrow the scope of permissions for Teleport Discovery Service instances.

Name Version terraform >= 1.0 aws >= 5.0 teleport >= 18.5.1 tls >= 4.0

Name Version aws >= 5.0

Name Source Version aws_discovery ../.. n/a

Name Type aws_iam_policy_document.teleport_discovery_service_single_account data source

No inputs.

Name Description aws_discovery n/a