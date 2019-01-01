Example for discovering AWS resources in a single account
Source Code: github.com/gravitational/teleport/tree/master/integrations/terraform-modules/teleport/discovery/aws/examples/single-account
Teleport AWS Account Discovery Example
Configuration in this directory creates AWS and Teleport resources necessary for Teleport to discover resources in a single AWS account.
In addition, the example uses a custom AWS IAM policy to narrow the scope of permissions for Teleport Discovery Service instances.
Requirements
|Name
|Version
|terraform
|>= 1.0
|aws
|>= 5.0
|teleport
|>= 18.5.1
|tls
|>= 4.0
Providers
|Name
|Version
|aws
|>= 5.0
Modules
|Name
|Source
|Version
|aws_discovery
|../..
|n/a
Resources
|Name
|Type
|aws_iam_policy_document.teleport_discovery_service_single_account
|data source
Inputs
No inputs.
Outputs
|Name
|Description
|aws_discovery
|n/a
