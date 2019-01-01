Skip to main content
Version: 18.x

Example for discovering AWS resources in a single account

Report an Issue

Source Code: github.com/gravitational/teleport/tree/master/integrations/terraform-modules/teleport/discovery/aws/examples/single-account

Teleport AWS Account Discovery Example

Configuration in this directory creates AWS and Teleport resources necessary for Teleport to discover resources in a single AWS account.

In addition, the example uses a custom AWS IAM policy to narrow the scope of permissions for Teleport Discovery Service instances.

Requirements

NameVersion
terraform>= 1.0
aws>= 5.0
teleport>= 18.5.1
tls>= 4.0

Providers

NameVersion
aws>= 5.0

Modules

NameSourceVersion
aws_discovery../..n/a

Resources

NameType
aws_iam_policy_document.teleport_discovery_service_single_accountdata source

Inputs

No inputs.

Outputs

NameDescription
aws_discoveryn/a